ЄБРР надасть виробникові яєць і комбікормів “Інтер-Запоріжжя” кредит на 25 млн дол.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалив рішення про надання українському виробникові яєць і комбікормів ТОВ “Інтер-Запоріжжя” боргового фінансування у розмірі 25 млн дол. для розвитку і подальшої вертикальної інтеграції бізнесу компанії.

Як повідомляється на сайті ЄБРР, відповідне рішення було ухвалене радою директорів банку в жовтні п.р.

Передбачається, що надане фінансування буде спрямовано на модернізацію і розширення наявних виробничих потужностей, будівництво заводу з виробництва преміксів і реструктуризацію балансу. Загальна вартість проекту становить 43 млн дол.

Як уточнили УНІАН в компанії, велика частина фінансування буде використана для будівництва нового комбікормового заводу в Лейтмотиві (Хмельницька область), а також для рефінансування банківських кредитів, використаних для будівництва заводу з виробництва кормових добавок і преміксів у селі Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області. Останнє підприємство планується ввести в експлуатацію вже в лютому 2013 року.

Також кошти ЄБРР буде спрямовано на реалізацію інфраструктурних проектів, реконструкцію п'яти існуючих заводів, а також на збільшення виробничих потужностей птахофабрик групи.

Довідка УНІАН. ТОВ «Інтер-Запоріжжя» є головною компанією в групі компаній «Інтер-Агросистеми», до складу якої входять торговельні фірми, птахофабрики яєчного напряму і батьківська птахофабрика, і є другою в Україні з виробництва яєць. Також до складу групи входять заводи з виробництва комбікормів.