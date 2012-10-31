PepsiCo в Україні збільшила частку в декількох сегментах ринку

Компанія PepsiCo, один з найбільших світових виробників продуктів харчування і напоїв, збільшила в третьому кварталі поточного року частку ринку в Україні в декількох категоріях продуктів харчування і напоїв.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з інформацією прес-служби, за рахунок зростання продажів торгових марок «Сандора» і «Садочок» частка компанії в сегменті соків зросла на 3%.

Також наголошується, що в умовах 20% скорочення продажів на ринку холодного чаю чай ТМ Lipton збільшив свою частку на 9% при зростанні обсягів продажів на 45%.

Продукція компанії «Вім-Біль-Дан Україна», що входить до складу PepsiCo, в кожному з сегментів молочних продуктів - молоко, ряжанка, кефір, сметана, а також йогурти і десерти - збільшила ринкову частку на 1%.

Крім того, прес-служба PepsiCo в Україні повідомляє, що обсяг продажів дитячих кисломолочних продуктів ТМ «Агуша» в III кварталі п.р. у порівнянні з II кварталом зріс на 61%.

У сегменті напоїв «кола» PepsiCo за підсумками III кварталу зберегла ринкову частку на тому ж рівні.

Довідка УНІАН. PepsiCo – один зі світових лідерів з виробництва продуктів харчування і напоїв з річним обсягом продажів понад 65 млрд дол. Ключові комерційні підрозділи компанії – Quaker, Tropicana, Gatorade, Frito-Lay і Pepsi Cola.

PepsiCo в Україні представлена компаніями «Сандора» і «Вім-Біль-Дан Україна». Компанія представлена брендами «Сандора», «Садочок», «Сандорик», «Бонус», а також Pepsi, 7UP, холодний чай Lipton Ice Tea, «Єсентуки», Adrenaline Rush, Lay’s, «Диво», «Слов’яночка», «Машенька», «Ромол», «Веселий молочник» та ін. Дитяче харчування «Пепсіко Україна» представлене брендом «Агуша». Майже всю свою продукцію компанія виготовляє на власних виробничих потужностях.