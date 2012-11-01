У Києві 2 і 3 листопада відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Довідкова інформація

2 і 3 листопада у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, зокрема, 2 листопада ярмарки відбудуться у:

- Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116;

- Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 64 та вул. Серафімовича, 4;

- Оболонському районі на вул. Бережанській, 15;

- Печерському районі на розі вулиць Первомайського та Мечнікова та бульварі Дружби народів, 8;

- Подільському районі на просп. Правди, 5-11;

- Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64;

- Солом’янському районі на вул. Козицького;

- Шевченківському районі на вул. Воровського, 2-4, вул. Ризькій,1, вул. Якіра, 19, вул. В.Піка, 18 та на розі вул. Щусєва і Тираспольської.

3 листопада, у суботу, ярмарки пройдуть у:

- Голосіївському районі на вул. Голосіївській, 10-14;

- Дарницькому районі на вул. Ревуцького;

- Деснянському районі на вул. Марини Цветаєвої (в межах вул. Закревського та просп. Маяковського);

- Дніпровському районі на вул. Вершигори, 1;

- Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43;

- Печерському районі на вул. Задніпровського;

- Подільському районі на вул. Світлицького, 25;

- Святошинському районі на вул. Булгакова, 2-А;

- Солом’янському районі на просп. Космонавта Комарова, 28;

- Шевченківському районі на вул. Ванди Василевської, 1-17.

На ярмарках споживачам запропонують продукти харчування майже з усіх регіонів України: картоплю, овочі, фрукти, м’ясо та м’ясні продукти, рибу та рибопродукти, цукор, борошно-круп’яні вироби, олію, мед, консервовані продукти та інші продовольчі товари від безпосередніх товаровиробників, підприємств харчової і переробної промисловості за цінами на 10-15% нижчими від ринкових.