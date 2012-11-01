У Києві 2 і 3 листопада відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Довідкова інформація
2 і 3 листопада у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, зокрема, 2 листопада ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116;
- Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 64 та вул. Серафімовича, 4;
- Оболонському районі на вул. Бережанській, 15;
- Печерському районі на розі вулиць Первомайського та Мечнікова та бульварі Дружби народів, 8;
- Подільському районі на просп. Правди, 5-11;
- Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64;
- Солом’янському районі на вул. Козицького;
- Шевченківському районі на вул. Воровського, 2-4, вул. Ризькій,1, вул. Якіра, 19, вул. В.Піка, 18 та на розі вул. Щусєва і Тираспольської.
3 листопада, у суботу, ярмарки пройдуть у:
- Голосіївському районі на вул. Голосіївській, 10-14;
- Дарницькому районі на вул. Ревуцького;
- Деснянському районі на вул. Марини Цветаєвої (в межах вул. Закревського та просп. Маяковського);
- Дніпровському районі на вул. Вершигори, 1;
- Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43;
- Печерському районі на вул. Задніпровського;
- Подільському районі на вул. Світлицького, 25;
- Святошинському районі на вул. Булгакова, 2-А;
- Солом’янському районі на просп. Космонавта Комарова, 28;
- Шевченківському районі на вул. Ванди Василевської, 1-17.
На ярмарках споживачам запропонують продукти харчування майже з усіх регіонів України: картоплю, овочі, фрукти, м’ясо та м’ясні продукти, рибу та рибопродукти, цукор, борошно-круп’яні вироби, олію, мед, консервовані продукти та інші продовольчі товари від безпосередніх товаровиробників, підприємств харчової і переробної промисловості за цінами на 10-15% нижчими від ринкових.