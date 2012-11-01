МФК може надати «Миронівському хлібопродукту» кредит на 50 млн дол.

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) може надати агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" кредит на суму до 50 млн дол., йдеться у повідомленні МФК.

Згідно з повідомленням, питання надання кредиту планується розглянути на засіданні Ради директор 7 грудня п.р.

Також зазначається, що залучені кошти агрохолдинг має намір спрямувати на фінансування оборотного капіталу.

Як пояснили УНІАН у прес-службі холдингу, МХП працює з Міжнародною фінансовою корпорацією з 2003 року в рамках низки проектів. «Кредит, на який очікують, - уже не перший», - підкреслили в прес-службі підприємства. Там також повідомили, що кошти підуть на поповнення так званого «робочого капіталу», і будуть спрямовані на розвиток Вінницького виробничого комплексу, що входить до складу МХП.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - найбільший український виробників курятини. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшника, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 280 тис. гектарів.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала в Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 мільйони доларів. Сьогодні на Лондонській біржі торгується 35% акцій цієї компанії.