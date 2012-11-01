Тігіпко вважає заборону на експорт зерна вкрай неринковою мірою

Віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко вважає заборону на експорт зерна з України вкрай неринковою мірою, яка завдає прямих збитків сільгоспвиробникам і до того не посилює продовольчу безпеку країни.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем'єр-міністра.

«Це вкрай неринковий крок (заборона експорту зерна - УНІАН), який не тільки не підсилює продовольчу безпеку країни, але і завдає прямих збитків вітчизняним сільгоспвиробникам. Зараз світові запаси зерна знаходяться на низькому рівні, і ціни на зерно зростають. Нашим хліборобам необхідно дати можливість отримати за свою працю гідну винагороду», - цитує прес-служба слова С.Тігіпка.

Він також звернув увагу на те, що нинішній урожай, хоч і менше торішнього, проте в кілька разів перевищує обсяг внутрішнього споживання. Тому немає жодних підстав обмежувати експорт надлишків зерна.

За словами віце-прем'єра, будь-які обмеження експорту знижують інвестиційну привабливість вітчизняного сільського господарства, а значить - гальмується створення нових робочих місць на селі, де рівень безробіття вище середнього по країні. Як наголосив чиновник, сьогодні не можна ускладнювати роботу вітчизняного агробізнесу, який гостро потребує розвитку.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня С.Тігіпко вже заявляв, що уряд не розглядає можливості введення квот на експорт зерна чи повної заборони експорту. Він також назвав спекулятивними всі розмови на цю тему. Крім того, С.Тігіпко заявляв, що кабінет міністрів готовий підтримати виробництво соціальних сортів хліба, щоб не допустити зростання цін у цьому сегменті.

У середу, 31 жовтня, після засідання Кабінету міністрів перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк заявив, що постанова про заборону експорту зерна ніхто не готував і не обговорював.

«Я констатую факт - постанову ніхто не готував, розмов про це не було. Йшлося про те, що якщо ми побачимо критичний дефіцит зерна - будемо вживати заходів, але на сьогодні критичного стану немає»,- сказав І.Бісюк.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, виробництво зерна в Україні в поточному році становитиме майже 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 р.