Аграрний фонд вживає заходів для утримання цін на соціальні сорти хліба

Аграрний фонд України збільшив щомісячні обсяги продажу борошна хлібопекарням з 34 тис. тонн (цей обсяг було заявлено на початку жовтня ц.р. - УНІАН) до 40 тис. тонн за ціною на 15-20% нижчою за ринкову для того, щоб не допустити подорожчання соціальних сортів хліба.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету міністрів України.

«Аграрний фонд продовжує укладення договорів з регіональними хлібопекарськими підприємствами на постачання борошна. Зараз досягнута домовленість з 96 хлібопекарнями про щомісячні постачання 40 тисяч тонн борошна. Ціна на борошно, яку реалізує Аграрний фонд, на 15-20% нижче ринкової ... Таким чином, підстав для подорожчання соціальних сортів хліба немає», - говориться в повідомленні прес-служби.

Аграрний фонд пропонує тонну пшеничного борошна вищого гатунку за ціною 2 896 гривень, тонну пшеничного борошна першого сорту – 2 711 грн, тонну пшеничного борошна другого сорту – 2 381 грн, а також тонну житнього борошна – по 2 279 грн.

В уряді також запевняють, що зараз у запасах Аграрного фонду достатня кількість зерна і борошна, щоб забезпечити виробничі потреби хлібопекарських комплексів у всіх регіонах України для випічки хлібобулочних виробів за простою рецептурою (так званих «соціальних сортів хліба»).

Раніше Мінагропрод обнародував дані, згідно з якими потреба регіонів у борошні для виробництва масових сортів хліба оцінюється в 79 тис. тонн щомісячно. Зокрема, пшеничного борошна необхідно 67,4 тис. тонн щомісячно, житнього - 12,4 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд почав інтервенцію борошна на хлібозаводи і роздрібний ринок у середині вересня.

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