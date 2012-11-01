СМВУ прогнозує незначне подорожчання молочної продукції до кінця року

Ціна на молоко і молочну продукцію в листопаді може зрости на 2-3% через зростання цін на молочну сировину.

Про це УНІАН повідомив голова ради директорів Спілки молочних виробників України Вадим Чагаровський.

«У структурі собівартості незбираного молока сировина становить 60%, це може бути 2-3% зростання», - сказав В.Чагаровський.

За словами експерта, молочна сировина до грудня цього року подорожчає на 5-7% у зв'язку зі скороченням обсягів виробництва. Проте з грудня ціни стабілізуються.

Загалом, відзначив експерт, молочної сировини на сьогодні достатньо, і тому традиційного для зимового періоду 15-25% подорожчання молока і молочних продуктів не очікується.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила закон, який пропонував віднести молоко і молочні продукти до видів сільськогосподарської продукції, які є об'єктами державного цінового регулювання.

Проте Президент України Віктор Янукович наклав вето на цей закон.