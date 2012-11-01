Мінагропрод очікує збільшення виробництва молока

Міністерство аграрної політики і продовольства України очікує на збільшення виробництва молока за підсумками 2012 року до 11,3 млн. тонн з 11,08 млн. тонн в 2011 році.

Про це йдеться у звіті міністерства, представленому на всеукраїнській конференції «Молочний бізнес 2012».

За інформацією міністерства, за дев'ять місяців цього року виробництво молока у всіх молочних господарствах України збільшилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 228 тис тонн, або на 2,6%.

Згідно із прогнозом міністерства, споживання молока в Україні за підсумками 2012 року становитиме 213 кг на людину проти 205 кг минулого року.

Експорт молока і молочних продуктів (у перерахунку на молоко) за підсумками 2012 року оцінюється у розмірі 800 тис тонн проти 964 тис тонн у 2011 році.

Також міністерство прогнозує збільшення обсягу імпорту молока і молочних продуктів – до 300 тис тонн із 257 тис тонн минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, в Україні за підсумками січня-вересня 2012 року виробництво рідкого обробленого молока збільшилося на 6,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становило 6,297 млн. тонн. У вересні ц.р. було вироблено 76,1 тис. тонн молока, що на 6,6% менше, ніж у серпні 2012 року, і на 7,3% більше, ніж у вересні 2011 року.

В Україні за підсумками 2011 року виробництво рідкого обробленого молока зросло на 6,1% порівняно з 2010 роком – до 859 тис. тонн.

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