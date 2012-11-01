Присяжнюк передумав: обмежень експорту зерна не передбачається

На сьогодні в Міністерстві аграрної політики України не бачать підстав для введення обмежень на експорт зерна, зокрема, і пшениці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в четвер на брифінгу заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Обмежень на експорт зерна на сьогоднішній день не передбачається», - сказав М.Присяжнюк.

Він зазначив, що на сьогодні експортувано 4 млн 80 тис. тонн пшениці, а за домовленістю з трейдерами, обсяг очікуваного експорту пшениці був збільшений до 5,5 млн тонн, і цей обсяг практично весь законтрактований.

Водночас М.Присяжнюк підкреслив, що Мінагропрод щодекадно проводить наради з трейдерами, на яких аналізується ситуація на зовнішніх ринках, внутрішньому українському ринку зерна, а також перспективи врожаю зернових у наступному році. На сьогодні ситуація на ринку зерна в Україні занепокоєнь не викликає, а також не вимагає введення обмежень на експорт.

«Трейдери не хвилюються, ми не хвилюємося. Ми спокійні на сьогодні і на внутрішньому ринку, і на зовнішніх ринках. Непередбачуваних дій ми ніяких не бачимо і не передбачаємо», - сказав М.Присяжнюк.

При цьому він зазначив, що на сьогодні обсяг експорту зерна в 2,2 рази перевищує аналогічний показник минулого року.

Як повідомляв УНІАН, в середу, 31 жовтня, після засідання Кабінету Міністрів перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк заявив, що постанову про заборону експорту зерна ніхто не готував і не обговорював.

«Я констатую факт - постанову ніхто не готував, розмов про це не було. Говорилося про те, що якщо ми побачимо критичний дефіцит зерна - будемо вживати заходів, але на сьогодні критичного стану немає», - сказав І.Бісюк.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, виробництво зерна в Україні в поточному році становитиме майже 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 р.

У середині жовтня Міністерство аграрної політики та продовольства заявило, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпаний 15-20 листопада. У зв'язку з цим заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк закликав зернотрейдерів виважено поставитися до подальшого укладання контрактів.

Після цього міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк підтвердив можливість повної заборони на експорт пшениці з України з 15 листопада.

Раніше Мінагропрод та зернотрейдери підписали меморандум, за яким домовилися, що експорт зерна з України в 2012/13 МР не перевищить 19400000 тонн, у тому числі 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.

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