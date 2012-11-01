«Київхліб» не підвищуватиме ціни на соціальні сорти хліба

Соціальні сорти хліба у Києві не дорожчатимуть, заявляє генеральний директор ВАТ «Київхліб» Володимир Череда.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, він сказав: «Ми не планували і не плануємо піднімати ціни на соціальні сорти хліба. Сьогодні ми виробляємо 100 тонн «соціального» хліба у Києві – це об’єми, які не виробляються у жодному іншому регіоні, при цьому ціна на такі сорти як «Український», «Білий» (пшеничний), «Батон» і «Дарницький» – сьогодні залишається однією із найнижчих в Україні», – запевнив він.

Днями начальник Управління цінової політики КМДА Василь Яструбинський заявив, що міська влада не бачить підстав для підвищення цін на соціальні сорти хліба у столиці.

Як повідомляв УНІАН, президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко впевнений, що ціна на соціальні сорти хліба повинна збільшитися на 20%, для того щоб хлібопекарська галузь України була рентабельною.

Водночас у Міністерстві аграрної політики і продовольства запевняють, що підстав для підвищення ціни на соціальні сорти хліба на сьогодні немає, і Україна повністю забезпечена продовольчим зерном. Аграрний фонд щомісяця реалізує близько 40 тисяч тонн борошна із зерна державних запасів для більшості хлібопекарських підприємств країни. При цьому ціни на борошно з Аграрного фонду є фіксованими до кінця поточного року.

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