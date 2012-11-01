"Міллер Брендз Україна" змінив назву на "Ефес Україна"

Компанія «Міллер Брендз Україна», один з найбільших виробників пива в Україні, рішенням акціонерів компанії 1 листопада перейменована в ПрАТ "Ефес Україна". Про це в четвер повідомила прес-служба компанії.

"Таким чином, завершився процес інтеграції компанії в міжнародну групу Efes, одного з європейських лідерів у пивоварінні", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Повідомляється, що група Efes вийшла на ринок України в березні 2012 року, в результаті альянсу з міжнародною групою SABMiller. Згідно з умовами альянсу, SABMiller передав свої активи в Україні і Росії у власність Efes Breweries International в обмін на 24% акцій групи компаній Efes.

Повідомляється, що "Ефес-Україна" є одним з гравців пивного ринку, що найдинамічніше розвиваються . За даними галузевої асоціації "Укрпиво", в 2011 році компанія збільшила обсяг виробництва до 2010 року на 51,3%.

"Ефес-Україна" виробляє та імпортує в Україну такі марки пива, як Miller Genuine Draft, REDD'S, «Золота Бочка», Velkopopovicky Kozel Svetly, Amsterdam Mariner, «Сармат», «Жигулівське», «Добрий Шубін».