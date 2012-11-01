АМКУ дозволив KSG Agro придбати частку у низці агропідприємств

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив одному з найбільших українських агрохолдингів KSG Agro придбати пакети акцій 5 агропідприємств. Про це УНІАН повідомили в компанії KSG Agro.

Згідно з наданою інформацією, дочірнє підприємство KSG Agro отримало дозвіл на купівлю 91% акцій ТОВ "Агроплаза", яке володіє 8 сільськогосподарськими підприємствами у Дніпропетровській області та Криму із загальною земельною площею 20,8 тис. га та торговою компанією ТОВ "Торговий дім "WorldFood" .

Крім того, АМКУ дозволив дочірній компанії холдингу завершити операцію з придбання 31% статутного фонду ПАТ "Жовтоводський хлібокомбінат", 48,45% СФ ПАТ "Криворізький хлібокомбінат № 1", 45,96% СФ ПАТ "Криворіжхліб". Зазначається, що загальна виробнича потужність цих хлібозаводів становить 10 тонн продукції на добу.

Також АМКУ дозволив агрохолдингу придбання 50% статутного фонду ЗАТ "Переробник".

Вартість угод компанія не уточнює.

Завдяки новим придбанням компанія розраховує збільшити сегмент переробки зернових до 4 тис. тонн з 1 тис. тонн на місяць. Разом зі збільшенням переробки олійних культур планується збільшити частку переробки сільськогосподарської продукції в доході компанії до 40% з 24%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з фінансовим звітом агрохолдингу KSG Agro за 9 місяців 2012 року, його земельний банк за цей період збільшився до 92 тис. га з 61 тис. га у минулому році за рахунок придбання активів у Криму та Дніпропетровській області.

KSG Agro в січні-вересні 2012 року скоротив чистий прибуток в 1,7 раза - до 10,455 млн дол. з 18,302 млн дол. за аналогічний період 2011 року.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг KSG-Agro, що дебютував на Варшавській фондовій біржі в травні минулого року, займається вирощуванням сільськогосподарських культур, яке забезпечило компанії минулого року близько 70% усієї виручки.

Згідно з раніше оприлюдненою інформацією, 65,66% компанії належало голові ради директорів KSG Agro Сергію Касьянову (через ICD Investments SA), 10% - пенсійному фонду Generali OFE. Решта 24,34% - free float.

У 2011 році KSG-Agrо збільшив чистий прибуток в 2,8 раза - до 28,156 млн дол.

Валовий дохід в минулому році зріс до 34,665 млн дол. з 15,628 млн дол. роком раніше.

Показник EBIDTA виріс до 30,767 млн дол. з 12,207 млн дол. в 2010 році.