Україна має намір постачати соняшникову олію до Бангладеш і Китаю

Україна планує розширення географії поставок соняшникової олії, зокрема, за рахунок Республіки Бангладеш і Китайської Народної Республіки. Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства.

«Для нас сьогодні головне - розширити зовнішні ринки, і ми це робимо успішно. Наприклад, наступного року ми плануємо почати поставки соняшникової олії до Республіки Бангладеш, а також почати роботу з Китайською Народною Республікою», - цитує прес-служба міністра Миколу Присяжнюка.

За його словами, за 9 місяців ц.р. в Україні вироблено 2,74 млн. соняшникової олії, з них 2,6 млн. було експортовано. При цьому, наголосив міністр, внутрішній ринок повністю забезпечений соняшниковою олією. Він відзначив, що щорічно на продовольчі потреби в Україні йде близько 15-20% виробленої олії.

Крім того, міністр повідомив, що в нинішньому році планується зібрати 1,1 млн. тонн олійних культур. На сьогоднішній день, за словами міністра, аграрії намолотили вже 7,8 млн. тонн соняшнику, або 99% від прогнозу. Урожай сої очікується в обсягу більш як 2 млн. тонн.

Згідно з даними Держстату, в Україні за підсумками січня-вересня 2012 року вироблено 2,564 млн. тонн соняшникової нерафінованої олії, що на 22,4% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.