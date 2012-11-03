У неділю невеликий дощ очікується лише на сході України

Завтра в Україні хмарно з проясненнями, без опадів, лише у східних областях вночі невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями очікується туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, у Криму та на півдні Одещини вночі 9-14°, вдень 15-20°.

У Києві та області у неділю - без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9°, вдень 11-16°. У Києві вночі 5-7°, вдень 12-14°.