Азаров пов'язує чутки про подорожчання хліба з перемогою опозиції на виборах у Києві

Прем'єр-міністр України Микола Азаров пов'язує чутки про підвищення цін на хліб в Києві з результатам опозиції, одержаними на парламентських виборах у столиці.

Про це М.Азаров написав на своїй сторінці в Facebook, відповідаючи на запитання користувача про те, що в інтернеті знову почали залякувати чутками про подорожчання хліба в Києві.

«Ви правильно визначили це явище. Так завжди починали лобісти, і абсолютно невипадково, що цю кампанію почала корпорація "Київмлин". Після того, як опозиція в Києві виграла вибори, вони того самого дня оголосили про підвищення цін. Осміліли. Ми їх поправили», - написав М.Азаров.

Він також відзначив, що киянам час почати запитувати у депутатів, яким чином вирішуються проблеми столиці.

«І до речі, кияни з цих питань могли б вже почати питати з своїх депутатів: що вони зробили для того, щоб ціна на хліб в Києві була стабільна? Я вже передбачаю, що вони робитимуть, ці депутати: вони звертатимуться в уряд з депутатськими запитами і на цьому будуватимуть політику. Але можу вас запевнити, що і без їх депутатських запитів ми це питання тримали і триматимемо на контролі», - вважає М.Азаров.

Прем'єр в чергове заявив, що підстав для підвищення цін на соціальні сорти хліба в Україні немає.

«Жодних підстав для підвищення цін на соціальні сорти хліба не немає. У нас достатні запаси і зерна, і борошна ще з урожаю минулого року, тобто придбаного за старими цінами», - написав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня начальник Управління з питань цінової політики КМДА Василь Яструбинський повідомив, що ВАТ «Київхліб» ще у вересні звернулося до столичної міськдержадміністрації, до центральних органів виконавчої влади, до профільних міністерств щодо підвищення цін на хліб.

«Розглянувши попередні матеріали, міська влада не бачить підстав для того, щоб на соціальні сорти хліба ціни в Києві були підвищені. Ситуація стабільна, і ці сорти хліба залишатимуться з колишніми цінами», - сказав В.Яструбинський.

Проте, за його словами, виробник має право самостійно регулювати ціни на інші сорти хліба (здобні вироби або покращені сорти). В.Яструбинський не виключив, що ціни на них можуть бути підвищені.

В.Яструбинський нагадав, що до соціальних сортів відносять хліб «Український», «Білий» першого сорту і батон. Востаннє ціни на ці сорти в столиці переглядалися близько 3-4 років тому.

1 листопада генеральний директор ВАТ «Київхліб» Володимир Череда заявив, що соціальні сорти хліба в Києві не дорожчатимуть.

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