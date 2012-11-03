Прем'єр-міністр Микола Азаров пропонує створювати сільськогосподарські кооперативи - закупівельні й виробничі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

За словами М.Азарова, розвивати невеликі населені пункти необхідно спільно уряду, місцевим органам влади, при обов'язковій участі самих жителів регіонів.

«Багато залежить і від уряду, і від місцевих органів влади, але ще більше залежить і від самих людей, які живуть в цих населених пунктах», - підкреслив він.

На останньому засіданні уряду М.Азаров поставив завдання розробити буквально по кожному населеному пункту України програму їхнього розвитку, йдеться у повідомленні.

«Велика частина населення України якраз проживає в невеликих містах і селах. І, безумовно, необхідно приділити значну увагу розвитку цих невеликих населених пунктів», - зазначив прем'єр-міністр, висловивши сподівання, що в найближчі роки ситуація буде змінюватися на краще.

За його словами, усі проблеми можна вирішувати одночасно. «І тому ініціатива повинна виходити, перш за все, від населення самих цих невеликих міст і селищ», - зауважив М.Азаров.

Він підкреслив, що для «оживлення» життя на селі необхідно створення кооперативів: закупівельних і виробничих. Свідченням тому є збільшення стада на 600 тисяч голів тільки за рік у результаті виплат дотації на утримання молодняка великої рогатої худоби. «А це означає: через пару років наш приватний сектор на селі стане великим виробником і молока, і м'яса», - зазначив М.Азаров.

Створення кооперативів, за його словами, «означає, що з'явилось джерело і для фінансування розвитку цього сільського населеного пункту».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Європейські експерти вважають перспективним створення в Україні сільгоспкооперативів