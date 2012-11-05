В Україні вже зібрано 42 млн тонн зерна

В Україні, станом на 5 листопада, намолочено 42 млн тонн зерна з 13,9 млн га, що становить 94% прогнозованих до збирання площ, повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

За даними міністерства, середня врожайність зернових становить 30,3 ц/га проти 35,8 ц/га на аналогічну дату 2011 р.

Зокрема, зібрано 15,7 млн тонн кукурудзи на зерно з 3,6 млн га (81% прогнозу), середня врожайність культури становить 44 ц/га (59,8 ц/га минулого року).

Також зібрано 2,2 млн тонн сої з 1,3 млн га (91% прогнозу) при середній врожайності 16,5 ц/га ( 20,4 ц/га в 2011 р.)

Крім того, викопано 14,8 млн тонн цукрового буряка з 388 тис. га (85% прогнозу), середня врожайність - 381 ц/га (359 ц/га в 2011 р.)

За оновленими даними Мінагропроду, цього року врожай зернових і зернобобових культур в Україні становитиме понад 45,5 млн тонн. У 2011 році обсяг урожаю зерна становив 56,7 млн тонн.