Виробництво сої в Україні до 2015 року досягне 4 млн тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства України планує збільшити до 2015 року виробництво сої до 4 млн тонн з площі близько 2 млн га завдяки використанню високопродуктивних сортів цієї культури.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінагропроду.

Згідно з інформацією міністерства, в Україні спостерігається тенденція до збільшення посівних площ і валового збору сої. Так, за словами міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, в поточному році планується зібрати близько 2,3 млн тонн сої і експортувати близько 1,7 млн ​​тонн цієї культури на загальну суму понад 1 млрд доларів.

Міністр також зазначив, що з початку маркетингового року (МР, липень 2012 - червень 2013 р.) експорт сої з України становив 300 тис. тонн, що в 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За інформацією Мінагропроду, на початок листопада в Україні було зібрано 2,1 млн тонн сої з 1,3 млн га.