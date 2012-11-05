6 листопада в Україні пройдуть дощі, вдень буде тепло.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 6 листопада буде хмарно з проясненнями. Дощі пройдуть вночі у Карпатах та більшості північних областей, вдень - у східних областях місцями сильні дощі, лише у Криму та Приазов'ї вночі без істотних опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби у західних областях 4-9° тепла, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 7-12°; на решті території вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°, вдень 13-18°, в Криму до 20°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі помірний, місцями сильний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 7-12°.

У столиці завтра вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби близько 10°.