В Україні близько 20% посівів озимих слабко розвинені

В Україні близько 20% посівів озимих культур слабко розвинені або ще не зійшли. Про це в розмові з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

“20%, за нашими оцінками, - це слабко розвинені посіви, посіви, які ще не зійшли, тобто там зерно лежить і не проростає в сухій землі, і це ті поля, які лише почали засівати. Це Крим в основному”, - повідомила Т.Адаменко.

За словами експерта, проблемними з точки зору стану посівів є Крим, значна частина Херсонської області, ряд районів Запорізької, Луганської та Донецької областей. Саме в цих регіонах за останні два місяці випала мала кількість опадів, що позначилося на стані озимих.

Водночас, зазначила Т.Адаменко, за умови випадання опадів і збереження тепла впродовж найближчого тижня озимі у зазначених регіонах зможуть показати хорошу схожість. При цьому на решті території України показники стану озимих високі.

Експерт додала, що загалом по Україні хороші перспективи зимівлі озимих і високий потенціал урожаю наступного року.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, станом на 5 листопада ц.р. озимі зернові в Україні висіяно на 98% прогнозованих площ, або на 8 млн га.