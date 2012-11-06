Закон про спрощення і скорочення термінів відведення земельних ділянок набуде чинності через місяць

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок і зміни їх цільового призначення» у вівторок опубліковано в офіційній пресі і набуде чинності через місяць.

Текст документа розміщено в газеті «Голос України» (№209 від 6 листопада 2012 року).

Згідно з документом, закон набуде чинності через місяць з дня його публікації, окрім пункту 2, яким доручається Кабінету міністрів у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього закону.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня 2012 року Верховна Рада України прийняла в цілому закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок і зміни їх цільового призначення».

Закон розробили з метою спрощення процедур оформлення земельних ділянок у власність, користування (зокрема на умовах оренди), зміни цільового призначення земельних ділянок, вдосконалення порядку розробки, узгодження і затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Основною метою закону є спрощення і скорочення термінів відведення земельних ділянок.

Законом передбачається внесення змін до статей 20, 118, 122, 123, 151, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України “Про землеустрій”.