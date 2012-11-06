ВР відмовилася скасувати своє рішення щодо призначення членів наглядової ради Держзембанку

Верховна Рада України не підтримала постанову «Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в цілому проекту Постанови «Про призначення членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували лише 73 (за необхідних 226 - УНІАН) народні депутати України з 363, зареєстрованих у сесійній залі.

Цим проектом постанови передбачалося скасувати рішення Верховної Ради України від 16 жовтня 2012 про прийняття в цілому проекту Постанови «Про призначення членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк» (р. № 11324 від 12.10.2012) як ухвалене із грубими порушеннями вимог Конституції України та Регламенту Верховної Ради України.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що під час розгляду цього законопроекту порушили регламент ВР, оскільки на ранковому засіданні цей законопроект не був включений до порядку денного.

Також в ній наголошується, що ні голова профільного комітету, ні автор постанови на засіданні парламенту не дали ніяких відомостей щодо запропонованих кандидатур членів наглядової ради цього банку.

У пояснювальній записці зазначається, що до складу наглядової ради необхідно було включити щонайменше одного представника опозиції, але жодна кандидатура не узгоджувалася з нею.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін своєю постановою № 609 від 2 липня 2012 року створив Державний земельний банк зі статутним капіталом 120 млн грн, 100% якого належать державі.

З 14 жовтня 2012 р. в Україні набув чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо Державного земельного банку».

9 жовтня 2012 Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо Державного земельного банку».

Верховна Рада ухвалила цей закон 18 вересня 2012 року.