Мінагропрод: з України без перешкод може бути вивезено 5,5 млн тонн пшениці

Міністерство аграрної політики і продовольства вважає за можливе без перешкод експортувати 5,5 млн тонн пшениці в 2012-2013 маркетинговому році (МР, липень 2012 - червень 2013 р.).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у вівторок глава міністерства Микола Присяжнюк.

За його словами, такий обсяг експорту пшениці днями обговорили із зернотрейдерами.

«Ми можемо без жодних ризиків експортувати 5,5 млн тонн пшениці. Я думаю, що цей обсяг вивезуть», - повідомив міністр.

М.Присяжнюк наголосив, що радикальних і непрогнозованих заходів щодо експорту пшениці уряд вживати не буде. Він також зазначив, що обсяги експорту пшениці можуть бути відкориговані, враховуючи результати осінньої посівної кампанії і кінцевих показників врожаю зернових.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Мінагропроду, станом на 1 листопада, з України експортували 4 млн 80 тис. тонн пшениці.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, виробництво зерна в Україні в поточному році становитиме майже 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 р.

У середині жовтня Міністерство аграрної політики та продовольства заявило, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпаний 15-20 листопада. У зв'язку із цим заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк закликав зернотрейдерів виважено поставитися до подальшого укладання контрактів.

Після цього міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк підтвердив можливість повної заборони на експорт пшениці з України з 15 листопада.

Раніше Мінагропрод та зернотрейдери підписали меморандум, за яким домовилися, що експорт зерна з України в 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн тонн, зокрема 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.