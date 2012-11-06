ВР схвалила введення аграрних розписок

Верховна Рада ухвалила Закон "Про аграрні розписки" (законопроект № 9610 від 19 грудня 2011 р.), яким пропонується можливість для аграріїв використовувати у своїй діяльності аграрні розписки як товаророзпорядні документи для залучення коштів під заставу майбутнього врожаю або сільгосптварин.

За дане рішення у вівторок, 6 листопада, проголосували 232 депутати при необхідних 226.

У відповідності з положеннями закону, укладати аграрні розписки (АР) дозволяється тільки для оформлення зустрічних зобов'язань боржника за передані йому до завершення технологічного циклу виробництва продукції - предмета аграрних розписок - грошові кошти, поставлені товари, виконані роботи і надані послуги.

Закон встановлює обов'язковою умовою аграрної розписки забезпечення зобов'язань по ній запорукою майбутнього врожаю або сільськогосподарських тварин, з розпорядженням продукцією яких зв'язуються дії виробника. Розмір застави повинен бути не менше розміру зобов'язання по аграрній розписці, а умови застави передбачають можливість кредитора повернути у власність предмет застави в рахунок примусового виконання майнового зобов'язання або продати його в рахунок погашення грошового зобов'язання сільськогосподарського виробника.

Для залучення до кредитування сільськогосподарських товаровиробників більш широкого кола інвесторів закон пропонує розділити аграрні розписки на два види - товарні та фінансові.