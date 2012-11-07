АМК наклав рекордний у своїй історії штраф за змову у сфері торгівлі лісом

Антимонопольний комітет України наклав найбільший в історії штраф - 419 млн грн - на низку компаній, що спеціалізуються на торгівлі лісом. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова АМК Василь Цушко під час III Форуму з питань конкуренції в Україні.

Як розповів В.Цушко, АМК провів спеціальне розслідування ринку торгівлі лісом й матеріалами, в результаті якого було виявлено ознаки картельної змови. Стосовно компаній-порушників, підозрюваних у картельній змові, було проведено профілактичні заходи – компаніям запропонували визнати провину. «В результаті три компанії визнали свою провину, і на них було накладено штраф у розмірі 30 тис. грн. На решту компаній (що входили в змову – УНІАН) було накладено штраф у розмірі еквівалента 10% з обороту. Це максимальний розмір штрафу, який АМК може застосовувати в рамках чинного законодавства», - розповів голова АМК. Він також додав, що на даному етапі АМК і оштрафовані компанії ведуть розгляди в судах.

В.Цушко також нагадав, що другий за обсягом штраф був накладений на концерн «Укрспирт».

«Зловживання «Укрспирту» своїм монопольним становищем вплинуло на всю горілчану галузь України. Зараз ми продовжуємо розгляди в судах у цій справі, і є підстави вважати, що ці суди ми виграємо», - сказав В.Цушко.

При цьому він підкреслив, що АМК не розглядає фіскально-каральну функцію як основну в роботі АМК. «Моя думка – спочатку необхідно видавати рекомендації. Якщо ж вони не виконуються, тоді необхідно штрафувати по заслугах і в рамках чинного законодавства», - підкреслив голова АМК.

Як повідомляв УНІАН, обсяг штрафів, накладених АМКУ на суб'єктів підприємництва – порушників конкурентного законодавства, за 9 місяців 2012 року становив 686,8 млн грн. Економічний ефект від діяльності комітету становив 1 млрд грн.