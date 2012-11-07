Кабмін може знизити ціни на борошно із Аграрного фонду

Уряд України готовий розглянути питання про зниження цін на зерно і броршно з Аграрного фонду в разі зростання ринкових цін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в середу заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Якщо ціна на зерно і борошно все-таки стрімко зростатиме, уряд розглядатиме можливість здешевлення ціни на зерно і борошно з Аграрного фонду», - повідомив міністр.

За його словами, на сьогодні Аграрний фонд має 2 млн. тонн продовольчого зерна.

Ціна на борошно вищого гатунку з Аграрного фонду становить 2 896 грн за тонну проти ринкової 3 150 грн/т, на борошно першого гатунку – 2 700 грн за тонну проти ринкової 2 900 грн/т.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві аграрної політики і продовольства заявляють, що підстав для підвищення ціни на соціальні сорти хліба на сьогодні немає і Україна повністю забезпечена продовольчим зерном. Аграрний фонд щомісяця реалізує близько 40 тисяч тонн борошна із зерна державних запасів для більшості хлібопекарських підприємств країни. При цьому ціни на борошно з Аграрного фонду є фіксованими до кінця поточного року.

Раніше Мінагропрод оприлюднив дані, згідно якими потреба регіонів у борошні для виробництва масових сортів хліба оцінюється в 79 тис. тонн щомісяця. Зокрема, пшеничного борошна необхідно 67,4 тис. тонн щомісяця, житнього - 12,4 тис. тонн.

Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко упевнений, що ціна на соціальні сорти хліба має збільшитися на 20%, для того, щоб хлібопекарська галузь України була рентабельною.

1 листопада генеральний директор ВАТ «Київхліб» Володимир Череда заявив, що соціальні сорти хліба в Києві не дорожчатимуть.

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