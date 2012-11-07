Кабмін підвищив мінімальну ціну на горілку

Кабінет Міністрів затвердив збільшення мінімальної роздрібної ціни на пляшку горілки об'ємом 0,5 літрів на 7,3% - до 28 грн з 26,1 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у середу повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Ми пропонували не підвищувати мінімальну ціну до 30 грн. Зупинилися, згідно з нашою пропозицією, на 28 грн », - повідомив міністр.

За його словами, мінімальні роздрібні ціни на коньяк і вино підняті не були. Нагадаємо, у вересні Міністерство фінансів ініціювало підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої. Згідно з проектом постанови, розробленим Мінфіном, до 31 січня 2013 року оптово-відпускна ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби повинна знизитися до 87,6 грн за літр 100-відсоткового спирту з 88,5 гривень, роздрібну ціну пропонувалося підвищити до 142,5 гривень за літр 100-відсоткового спирту зі 130,5 гривень.