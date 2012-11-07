Азаров підрахував: на оновлення парку сільгоспмашин потрібно 120 млрд грн

На оновлення парку сільгоспмашин потрібно близько 120 млрд грн протягом найближчих п'яти років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи в середу засідання Кабінету Міністрів.

"Тільки на оновлення, наприклад, парку сільгоспмашин потрібно близько 120 млрд грн протягом найближчих п'яти років", - сказав М.Азаров.

Він висловив думку, що Україна при правильному фінансуванні і підходах може найближчим часом перетворитися на найбільшого сільгоспвиробника не тільки в Європі, але й у світі.

"Для нашого уряду справа честі зробити саме так", - зазначив М.Азаров.

Як повідомляв раніше УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України планує розробити комплексну програму сільськогосподарського машинобудування з урахуванням фінансових можливостей аграріїв.

За словами міністра Миколи Присяжнюка, на сьогоднішній день стоїть завдання оновити зернозбиральну техніку і важкі трактори для збільшення ефективності роботи аграріїв, зменшення собівартості виробництва та збереження валу врожаю.

М.Присяжнюк повідомив про плани введення державної компенсації кредитів на придбання сільськогосподарської техніки для аграріїв.

За інформацією Мінагропроду, забезпечення селян високоякісною сучасною технікою українського виробництва дозволить зберегти до 6 мільйонів тонн зернових щорічно.