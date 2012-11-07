«Агротрейд» збільшив посівну площу під озимі на 21,5%

Одна з великих агропромислових груп України «Агротрейд» у поточному році збільшила площу посівів озимих культур у порівнянні з минулим роком на 21,5% - до 9,6 тис. га. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У компанії відзначили, що площа посівів озимого ріпаку збільшилася у 4 рази до 1,1 тис. га, пшениці - на 11% до 8,17 тис. га та жита - на 20% до 0,3 тис. га. В іншому структура посівів не змінилася.

На полях компанії триває збирання кукурудзи. Згідно з оперативними даними, обмолочено 91 тис. тонн цієї культури, або 80% від прогнозованого обсягу врожаю.

Крім того, у 2012 р. агрокомпанія зібрала 26 тис. тонн пшениці, 14,5 тис. тонн ячменю, 800 тонн жита, 700 тонн ріпаку, 18 тис. тонн соняшнику.

Як повідомляв УНІАН, «Агротрейд» планував збільшення посівів під озимі культури в поточному році за рахунок розширення земельного банку.

Довідка УНІАН. Агропромислова група "Агротрейд" працює на зерновому ринку з 1998 р.

До складу групи входять 11 елеваторів і хлібоприймальних підприємств із загальною потужністю зберігання 530 тис. тонн у п'яти регіонах України. В її управлінні перебувають угіддя в Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях.

Навесні 2012 року Європейський банк реконструкції та розвитку надав «Агротрейду» на поповнення оборотного капіталу і розвиток інфраструктури зі зберігання зерна кредит в обсязі 28 млн дол.