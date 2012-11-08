Аграрний фонд законтрактував 280 тис. тонн зерна врожаю 2013 року

Аграрний фонд України уклав форвардні контракти на постачання 280 тис. тонн продовольчого зерна урожаю 2013 року із запланованих 1,3 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 8 листопада, заявив на прес-конференції гендиректор Аграрного фонду Ігор Якубович.

«Ми проплатили за 280 тис. тонн зерна за форвардними контрактами 2013 року. Ця сума становила більш як 100 млн. грн», - повідомив І.Якубович.

Він нагадав, що цього року було змінено процедуру форвардних держзакупівель. Зокрема, 50-процентний авансовий платіж аграрії одержуватимуть на момент укладення контракту, і остаточний розрахунок проводитиметься на основі ринкової ціни зерна з урахуванням виплати за використання авансових коштів у розмірі 13,6%.

І.Якубович також відзначив, що на прохання аграріїв мінімальні партії поставок пшениці знижено з 5 тис. тонн до 2 тис. тонн. Вимоги до поставок ячменю і жита залишаються такими самими: 1 тис. тонн і 0,5 тис. тонн відповідно.

За форвардними контрактами на зерно врожаю 2012 року до Аграрного фонду було поставлено 700 тис. тонн зерна на суму 1,3 млрд грн.

Як повідомив І.Якубович, за цими контрактами Аграрний фонд недоодержав 40 тис. тонн зерна. Страхові виплати за ними становили 7,5 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Кабінет Міністрів України переглянув процедуру державних форвардних закупівель зерна в частині термінів і механізму розрахунків вартості форвардного біржового контакту. Згідно з постановою Кабміну, виплати за форвардними контрактами на зерно здійснюватимуться в 2 етапи, перший з яких - авансовий - становитиме 50% мінімальної інтервенційної ціни, і другий - остаточний - буде розрахований на основі середньозваженої ціни фіксингу, яка складеться на Аграрній біржі на момент переоформлення зерна. При цьому плата за використання авансових коштів буде розрахована на основі інформації Нацбанку про середньозважений відсоток за банківськими кредитами, наданими строком до 12 календарних місяців. Термін постачання і остаточного розрахунку визначатиметься умовами контракту.

Крім того, постанова Кабміну передбачає укладення форвардних контрактів під час осінньо-польових робіт.