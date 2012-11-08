Мінімальна роздрібна ціна коньяку зросте на 17-20%

Кабінет міністрів збільшив мінімальну роздрібну ціну на коньяк з листопада 2012 року на 17-20% - до 38,9-49,4 грн за 0,5 л, а мінімальна роздрібна ціна на горілку буде підвищена у два етапи: з листопада 2012 року на 9,2% - до 28,5 грн за 0,5 л, і з 1 березня 2013 р. - ще на 5,6%, до 30,1 грн за 0,5 л.

Відповідну постанову № 1017 від 7 листопада 2012 року оприлюднено на сайті уряду.

Згідно з постановою, оптова відпускна ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби (ЛГВ) збільшиться до 28 лютого до 96,18 грн за 1 літр 100% спирту з нинішніх 88,5 грн, а з 1 березня — до 101,6 грн за 1 літр. Роздрібна ціна підвищується з листопада до 142,5 грн за 1 літр 100% спирту з 130,5 грн, а з березня - до 150,5 грн за літр.

Також документом передбачено підвищення оптових відпускних і роздрібних цін на інші зброджені напої. Мінімальна оптова відпускна ціна на них встановлена з листопада у розмірі 103 грн за 1 літр 100% спирту (96,24 грн - зараз), а з березня 2013 р. - 110,6 грн за 1 літр, роздрібна ціна з листопада зросте до 154 грн, а з березня 2013 — до 163,8 грн за 1 літр 100% спирту.

Оптова відпускна ціна на коньяк "три зірки" з листопада підвищиться до 124,5 грн за 1 літр 100% спирту, на "чотири зірки" — до 140,5 грн, на «п'ять зірок» - до 158,1 грн за літр 100% спирту. Роздрібна ціна, відповідно, підвищиться до 194,5 грн за 1 літр 100% спирту для «трьох зірок», до 219,5 грн - для «чотирьох зірок», і до 247 грн - для «п'яти зірок». У роздробі пляшка найдешевшого 40-градусного коньяку обсягом 0,5 л подорожчає з 33,08 грн до 38,9 грн, "чотири зірки" – з 37,16 грн до 43,9 грн, "п'ять зірок" – з 41,1 грн до 49,4 грн.

Мінімальні ціни на вино не змінилися і становитимуть 18-26 грн за пляшку 0,7 л у роздрібній торгівлі.

Нагадаємо, уряд відновив дію мінімальних цін на алкоголь у 2008 році. Останній раз вони були переглянуті у серпні 2011 року.