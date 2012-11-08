Підвищення цін на горілку буде стримувати виробництво нелегальної продукції - експерт

Підвищення цін на лікеро-горілчану продукцію, передбачене постановою Кабінету міністрів від 7 листопада п.р., буде стримувати виробництво нелегальної продукції і сприятиме встановленню рівних і чесних правил на ринку.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН заявив народний депутат України Павло Климець, який контролює корпорацію "Олімп", до складу якої входить однойменна алкогольна компанія.

«Безумовно, ціновий аспект - чутливий. Але це єдиний ефективний метод. 28 гривень за пляшку - це та мінімальна ціна, яка забезпечує мінімальну рентабельність для виробника. Легальне виробництво за витратами вище. Але водночас така ціна формує рівні і чесні правила на ринку», - упевнений парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів з листопада 2012 збільшив мінімальну роздрібну ціну на коньяк на 17-20% - до 38,9-49,4 грн за 0,5 л; мінімальна роздрібна ціна на горілку буде підвищена в два етапи: з листопада 2012 року - на 9,2%, до 28,5 грн за 0,5 л, з 1 березня 2013 р. - ще на 5,6%, до 30,1 грн за 0,5 л.

Згідно з постановою Кабміну, оптово-відпускна ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби (ЛГВ) збільшиться до 28 лютого до 96,18 грн за літр 100% спирту з нинішніх 88,5 грн, а з 1 березня - до 101,6 грн за літр. Роздрібна ціна підвищується з листопада до 142,5 грн за літр 100% спирту з 130,5 грн, а з березня - до 150,5 грн за літр.

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