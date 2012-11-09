ЄС і 10 країн Латинської Америки врегулювали 20-річні суперечки з торгівлі бананами

Європейський Союз і 10 латиноамериканських держав врегулювали вісім суперечок, що стосуються торгівлі бананами, що тривали з 1992 року, повідомляється в прес-релізі Всесвітньої торгової організації (ВТО).

ЄС владнав розбіжності з Бразилією, Венесуелою, Мексикою, Колумбією, Коста-Рікою, Гватемалою, Гондурасом, Нікарагуа, Панама і Еквадором.

Продаж бананів є великою статтею експорту для більшості з цих латиноамериканських держав. Представники південноамериканських країн 20 років тому висловили невдоволення тим, що ЄС створює більш сприятливі умови для імпорту фруктів з колишніх держав-колоній, передає РІА "Новости".

У 2009 році учасники переговорів підписали угоду про поступове зниження ввізних мит на банани в ЄС до 114 євро за тонну з 148 євро за тонну до 1 січня 2017 року. До кінця поточного року імпортний тариф скоротиться до 132 євро за тонну. Протягом трьох років угода проходила ратифікацію у відповідних національних органах, а ЄС ввів низку необхідних змін в імпортне законодавство.

Угоду, що остаточно врегулювала суперечки між сторонами, було підписано в присутності голови СОТ Паскаля Ламі.

Формально в переговорах брали участь представники Перу, проте країна не приєдналася до остаточної угоди, оскільки не мала прямих суперечок з ЄС.