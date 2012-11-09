Львівський суд заарештував українські активи компанії IDS Borjomi - ЗМІ

Львівський суд заарештував активи компанії IDS Borjomi, що володіє такими відомими марками як "Боржомі", "Миргородська", "Моршинська" і "Трускавецька". Підставою для арешту акцій найбільшого в СНД виробника мінеральних вод стали дії правоохоронних органів РФ, що порушили кримінальну справу стосовно опального російського олігарха Бориса Березовського, якого пов'язують із компанією.

Як повідомляє «КоммерсантЪ-Украина» Сихівський районний суд Львова заарештував усі українські активи IDS Borjomi. В ухвалі від 6 листопада N1319/10653 (копія є в розпорядженні "Ъ") наказується накласти арешт і заборонити продаж активів і нерухомості, "які фактично належать звинуваченому Борису Березовському і знаходяться на території України". На початку жовтня в рамках кримінальної справи, порушеної стосовно бізнесмена, Басманний суд Москви наклав арешт на Липецький і Костромський заводи IDS Borjomi.

Рішення українського суду ухвалено за поданням старшого слідчого органів внутрішніх справ слідчого управління Державної податкової служби Львівської області. У документі йдеться про декілька фондів, через які Б.Березовський "у період 2002-2005 років передав через чотири офшорні компанії й один трастовий фонд суму в розмірі 320 млн доларів, які згодом вклали в IDS Borjomi Beverages Co. N.V. і інвестували в активи з розливу мінеральних вод на території України".

В Україні знаходяться чотири з восьми заводів групи - Моршинський, Миргородський і Трускавецький заводи мінеральних вод і компанія "Нова.Ком".

Ухвала містить також повний опис нерухомості IDS Borjomi, зокрема котельні, свердловини і купажне обладнання. Учасники ринку оцінюють оборот IDS у 200-250 млн дол. Компанія належить фонду VDP (87,34% акцій; його активи знаходяться під управлінням Salford), а також низці топ-менеджерів.

Також за інформацією видання, 8 листопада заарештували рахунки Миргородського заводу мінеральних вод. Роботу підприємства зупинять найближчим часом — як тільки закінчаться запаси сировини, розповів "Ъ" гендиректор IDS Group Ukraine Марко Ткачук. "З огляду на рішення суду, найближчими днями будуть також заарештовані рахунки Моршинського заводу, який наразі працює в колишньому режимі", - додав він. За оцінками гендиректора роздрібної мережі Novus Ігоря Ланди, у разі зупинки підприємств запасів дистриб’ютора вистачить на 7-10 днів, після чого продукція компанії може зникнути з прилавків магазинів.

Член ради директорів IDS Group Ukraine Микола Кміть розповів, що рішення суду - не перша дія української влади, спрямована проти компанії. За його словами, минулого тижня МВС порушило кримінальні справи проти гендиректорів Моршинського і Миргородського заводів - Валерія Жовніра і Валерія Сенька. "Сьогодні міліція проводила обшуки в квартирах гендиректора і головного бухгалтера Миргородського заводу - їх звинувачують у тому, що вони неправильно формували цінову політику компанії, й загрожують кримінальною відповідальністю", - повідомив М.Кміть.

М.Кміть також заявив, що "Б.Березовський ніколи не володів акціями IDS, а всього лише був партнером покійного засновника компанії Borjomi Бадрі Патаркацишвілі за низкою операцій, дійсно інвестував кошти в Borjomi, але ніколи не володів часткою в капіталі".

У Salford від офіційних коментарів відмовилися. Джерело "Ъ" у фонді підтвердило, що "Б.Березовський не володів акціями IDS Borjomi і відмовився від своїх прав на цей актив після програшу у Високому суді Лондона Роману Абрамовичу, відкликавши всі позови, зокрема до Salford і спадкоємців Б.Патаркацишвілі". Вчора Б.Березовський був недоступним для коментарів.

Як у Salford, так і у IDS Borjomi вважають, що дії російських і українських правоохоронних органів пов'язані з поточним продажем IDS Borjomi. Як повідомлялося, наприкінці жовтня Salford завершив тендер із продажу 100% акцій IDS Borjomi, на які претендували мінімум шість російських і міжнародних інвестиційних фондів: Standard Capital, TPG, Klever Asset Management, АФК "Система", фонд, близький до "Альфа-Груп", а також один із фондів, близьких до президента Міжнародної шахової федерації Кірсана Ілюмжинова. За інформацією, отриманою від претендентів, сума операції з придбання 100% IDS Borjomi може становити 350-400 млн дол. "Портфельний інвестор ймовірніше перепродаватиме акції стратегічному - приміром, Nestle, Coca-Cola або PepsiCo, які претендували на IDS кілька років тому", - зазначає один із учасників ринку.