Учасники агроринку чекають рекордного експорту зернових у листопаді

Обсяг експорту зернових в листопаді може зрівнятися з показником жовтня і становити не менше 3 млн тонн зернових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко.

«Станом на 8 листопада ми експортували 4,2 млн тонн пшениці, 1,4 млн тонн ячменю і 3 млн тонн кукурудзи. За обсягом експорту рекордним для нас був жовтень, коли експортували 2,9 млн тонн. У листопаді рекорд, мабуть, вдасться повторити», - сказав В.Клименко

За його словами, рекордні поставки пояснюються необхідністю виконання вже законтрактованих зобов'язань - щодо пшениці і кукурудзи.

При цьому президент УЗА відзначив, що далі 1 грудня контракти на експорт пшениці не укладаються, оскільки учасники ринку очікують запровадження обмеження експорту або його повної заборони. «З 1 грудня плюс-мінус п'ять днів», - сказав В.Клименко.

Експорт борошна, висівок та інших зернових, зокрема кукурудзи, за його словами, буде продовжений.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, виробництво зерна в Україні в поточному році становитиме майже 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн в 2011 р. У середині жовтня Міністерство аграрної політики та продовольства заявило, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпаний 15 -20 листопада. У зв'язку з цим заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк закликав зернотрейдерів виважено поставитися до подальшого укладання контрактів.

За оцінками учасників ринку, на 8 листопада обсяг експорту зернових з початку маркетингового року становить 8,6 млн тонн. Прогноз річного обсягу експорту в 2012-2013 МР становить 19,4 млн тонн.

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