АМК дозволив «Агротрейд» купити частку в компанії «Агроплаза»

Антимонопольний комітет України (АМК) дозволив компанії «Агротрейд» викупити частку в статутному капіталі компанії «Агроплаза», що забезпечить перевищення 50% голосів у органі управління компанії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

«Дати дозвіл ТОВ «АГРОТРЕЙД» (м. Дніпропетровськ) на купівлю частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОПЛАЗА» (м.Київ), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариством», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Агропромислова група "Агротрейд" працює на зерновому ринку з 1998 р. До складу групи входять 11 елеваторів і хлібоприймальних підприємств із загальною потужністю зберігання 530 тис. тонн в п'яти регіонах України. В її управлінні перебувають угіддя в Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях. Навесні 2012 року Європейський банк реконструкції і розвитку виділив «Агротрейд» на поповнення оборотного капіталу і розвиток інфраструктури зі зберігання зерна кредит в обсязі 28 млн дол.

ТОВ "Агроплаза" володіє 8 сільськогосподарськими підприємствами у Дніпропетровській області та Криму із загальною земельною площею 20,8 тис. га та торговою компанією ТОВ "Торговий дім "WorldFood".