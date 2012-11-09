Аграрії пропонують збільшити експорт зернових до 6,5 млн тонн

Експорт зернових може бути поновлений навесні і сумарно становити 6,5 млн тонн протягом 2012-2013 МР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Української зернової асоціації Володимир Клименко.

«В Аграрному фонді знаходиться 1,9 млн тонн і ми добре відсіялися з озимими. Зараз ми підбиваємо баланс за експортом пшениці, звільняємо елеватори під роботу з кукурудзою. Не виключено, що навесні ми відновимо експорт на мільйон тонн, тому що в загальній складності 6,5 млн тонн пшениці ми можемо експортувати без всякої загрози для продовольчої безпеки», - підкреслив В.Клименко.

Він також повідомив, що відновлення експорту, в разі його очікуваного призупинення в грудні, може відбутися в травні-червні 2013 року, що вельми сприятливо позначиться на доходах аграріїв, оскільки саме в цей період складається досить вигідна ціна реалізації пшениці.

В.Клименко також звернув увагу, що аграрії в цілому не підтримують введення заборони на експорт, проте на сьогоднішній день ситуація на ринку залишається стабільною і прогнозованою. «У цьому році - це гарний приклад співпраці. На даний момент всі цілі підписаного раніше меморандуму між урядом, трейдерами та іншими суб'єктами агроринку дотримані: збитків ми не несемо, задоволені сільгоспвиробники, тому що вдалося експортувати 5,5 млн тонн, а за рештою культур питань взагалі немає», - підкреслив В.Клименко.

Як повідомляв УНІАН, обсяг експорту зернових в листопаді може зрівнятися з показником жовтня і становити не менше 3 млн тонн зернових. Водночас далі 1 грудня контракти на експорт пшениці не укладаються, оскільки учасники ринку очікують запровадження обмеження експорту або його повної заборони.

За прогнозами Мінагропроду, виробництво зерна в Україні в поточному році становитиме майже 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн в 2011 р. У середині жовтня Міністерство аграрної політики та продовольства заявило, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпаний 15-20 листопада. У зв'язку з цим заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк закликав зернотрейдерів виважено поставитися до подальшого укладання контрактів.

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