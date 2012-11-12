У Луцьку податківці викрили підпільний горілчаний цех. Встановлюються канали постачання

У Луцьку податківці викрили підпільний цех із виробництва фальсифікованої горілки відомих торгових марок.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у секторі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Волинській області.

Як зазначено в повідомленні, на початку листопада під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці в гаражі мешканця Луцька виявили майже 700 марок акцизного податку з ознаками підробки, пристрої та обладнання для виготовлення фальсифікату, 150 корків з цілими захисними кільцями, пластикові дозатори, скляний посуд і майже 500 літрів водо-спиртової суміші і понад півтисячі пляшок готової горілчаної продукції, а також 270 літрів спирту.

Як розповів перший заступник начальника Луцької ОДПІ, начальник відділу податкової міліції Тарас Цибулін, власник цього підпільного бізнесу не встиг розгорнути свою діяльність у більших масштабах.

“Ми своєчасно виявили діяльність підпільного цеху. Виготовляти і збувати горілку-фальсифікат сорокарічний лучанин розпочав у липні цього року. А вже наприкінці жовтня наші співробітники мали достатньо напрацювань, щоб задокументувати діяльність підпільного виробництва і припинити його діяльність”, - зазначив він.

Також, за його словами, зараз податківці працюють над тим, щоб з’ясувати канали постачання спирту та підроблених акцизних марок.

"Така незаконна діяльність карається позбавленням волі від 3 до 5 років або значними фінансовими санкціями", - підсумував Т.Цибулін.

Протягом цього року співробітники відділу податкової міліції Луцької ОДПІ викрили 7 злочинів, пов’язаних із незаконним обігом підакцизних товарів, відповідальність за які передбачена ч.3 ст. 204 Кримінального кодексу. Припинено діяльність 4 підпільних товаровиробництв, з яких у 3 – незаконно виробляли алкогольні напої.