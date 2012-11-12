«Київхліб» підвищив ціни на хліб «Український столичний подовий» і нарізний батон

Один з найбільших столичних виробників хліба і хлібобулочних виробів «Київхліб» з 12 листопада підвищив роздрібні ціни на 2 види хліба зі свого асортименту: «Український столичний подовий» - на 0,68 грн - до 4,68 грн за хліб вагою 0,95 кг, «Батон нарізний київський» - на 0,34 грн - до 3,84 грн за 0,5 кг

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«ПАТ «Київхліб» підняло ціни на 2 види своєї продукції - хліб "Український столовий подовий" і "Батон нарізний київський, вищий сорт", - повідомила в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН представник прес-служби компанії.

Як наголосили в прес-службі, ці 2 види хліба, за визначенням “Київхліба”, не входять до категорії соціальних і виробляються за складнішою рецептурою. До того, зазначила співрозмовниця УНІАН, ціни на соціальні сорти хліба з асортименту “Київхліба” - Батон “Нива”, хліб “Український домашній”, “Богдановський”, “Печерський”, хліб “Арнаут” і “Пшеничний традиційний” - залишилися на попередньому рівні.

Як повідомляв на початку листопада УНІАН, за словами гендиректора ВАТ «Київхліб» Володимира Череди, соціальні сорти хліба в Києві не дорожчатимуть. Він зазначив, що підприємства компанії сьогодні виробляють близько 100 тонн «соціального» хліба на добу, що більше, ніж у будь-якому іншому регіоні України.

Пізніше начальник Управління цінової політики КМДА Василь Яструбинський заявив, що міська влада не бачить підстав для підвищення цін на соціальні сорти хліба в столиці.

Нагадаємо, президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко переконаний, що ціна на соціальні сорти хліба повинна збільшитися на 20% для того, щоб хлібопекарська галузь України була рентабельною.

Водночас у Міністерстві аграрної політики і продовольства запевнюють, що підстав для підвищення ціни на соціальні сорти хліба на сьогодні немає і Україна повністю забезпечена продовольчим зерном. Аграрний фонд щомісячно реалізує близько 40 тисяч тонн борошна із зерна державних запасів для більшості хлібопекарських підприємств країни. До того ціни на борошно з Аграрного фонду є фіксованими до кінця поточного року.

Довідка УНІАН. ПАТ "Київхліб" створено на базі державного підприємства "Київхліб" у 1996 році. До складу підприємства входять 17 хлібопекарських підприємств (9 – у Києві і 8 – у Київській області), ремонтно-монтажний комбінат, інформаційно-обчислювальний і навчальний центри і "Київхлібпостач".

Потужність "Київхліба" становить більш як 1,7 тис. тонн на добу хлібобулочних і 12,6 тис. тонн на рік кондитерських виробів, а асортимент налічує 470 найменувань хлібобулочних і 460 кондитерських виробів.

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