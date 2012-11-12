Визначено порядок подачі документів для держкомпенсації страхування озимої пшениці

Міністерство аграрної політики і продовольства встановило порядок і кінцевий термін подачі документів для аграріїв, які хочуть отримати від держави компенсацію 50% страхових платежів при страхуванні посівів озимої пшениці поточного року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Як зазначається у повідомленні Мінагропроду, для отримання права на компенсацію страхового платежу сільгоспвиробники мають протягом п'яти робочих днів після укладення договору страхування подати до спеціальної комісії Мінагропроду написану за встановленою формою заяву. Також необхідно подати копію договору страхування, засвічену страхувальником, копії розрахунково-платіжних документів, які засвідчують суму фактично сплачених страхових платежів, довідку про банківські реквізити страхувальника, довідку про відсутність або наявність заборгованості з податків і зборів.

Згідно з вимогою міністерства, комісія приймає зазначені документи до 12 грудня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, у серпні п.р. Кабмін прийняв постанову, якою затвердив порядок і умови надання сільгосптоваровиробникам держпідтримки, яка виплачується в 2012 році як компенсація вартості страхових платежів при страхуванні посівів озимої пшениці. Держпідтримка надається у формі компенсації до 50% вартості страхового платежу при страхуванні посівів озимої пшениці на період зимівлі.

Відповідно до постанови, головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міністерство аграрної політики і продовольства.

Нагадаємо, згідно з повідомленням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, 7 листопада Антимонопольний комітет України завершив процедуру реєстрації Аграрного страхового пулу.

До того ж в Нацкомфінпослуг не уточнили список компаній, які увійшли до об'єднання.

Станом на 17 жовтня, до комісії надійшло 10 заявок на отримання ліцензій на страхування сільськогосподарських ризиків. Тоді відповідні ліцензії одержали лише 4 страховики: «Українська аграрна страхова компанія» (м. Черкаси), СК «Брокбізнес» (м. Київ), СК «Страхові гарантії» (м. Донецьк), СК «Домінанта» (м. Київ).

Право на страхування сільськогосподарської продукції з держпідтримкою в Україні мають СК, які одержали ліцензію на здійснення страхування сільгосппродукції і є членами Аграрного страхового пулу, з досвідом майнового страхування продукції протягом останніх двох років.