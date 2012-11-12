Аграрний фонд збільшив обсяги щомісячних поставок борошна

Аграрний фонд України збільшив обсяги щомісячних поставок борошна для хлібопекарських підприємств 7 областей України до 90,7 тис. тонн, що на 11 тис. тонн більше, ніж планувалося реалізовувати раніше. Про це йдеться на офіційному сайті фонду.

Повідомляється, що відповідне рішення було ухвалене Міністерством аграрної політики і продовольства (наказ №693 від 7 листопада) на прохання обласних адміністрацій.

Обсяги реалізації борошна з Аграрного фонду збільшаться в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській областях і АР Крим.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод обнародував дані, згідно з якими потреба регіонів у борошні для виробництва масових сортів хліба оцінюється в 79 тис. тонн щомісячно. Зокрема, пшеничного борошна необхідно 67,4 тис. тонн, житнього - 12,4 тис. тонн.

Аграрний фонд почав інтервенцію борошна на хлібозаводи і роздрібний ринок у середині вересня.

Нагадаємо, Аграрний фонд реалізує тонну пшеничного борошна вищого гатунку за ціною 2 896 грн, тонну пшеничного борошна першого сорту – 2 711 грн, тонну пшеничного борошна другого сорту – 2 381 грн, а тонну житнього борошна – по 2 279 грн.

В уряді запевняють, що Аграрний фонд має достатню кількість зерна і борошна, щоб забезпечити виробничі потреби хлібопекарських комплексів у всіх регіонах України для випічки хлібобулочних виробів за простою рецептурою (так званих соціальних сортів хліба).

На початку листопада Аграрний фонд України збільшив щомісячні обсяги продажу борошна хлібопекарням з 34 тис. тонн (цей обсяг було заявлено на початку жовтня ц.р. - УНІАН) до 40 тис. тонн за ціною на 15-20% нижче ринкової, для того щоб не допустити подорожчання соціальних сортів хліба.

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