Україна узгодила фітосанітарні вимоги для поставки кукурудзи до Китаю

Україна завершила узгодження фітосанітарних вимог щодо поставок кукурудзи до Китаю, що дозволить їй експортувати цю культуру в рамках обслуговування кредиту в 3 млрд доларів на розвиток проектів в українському агропромисловому секторі. Про це сьогодні, 12 листопада, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на міністра Миколу Присяжнюка.

За інформацією прес-служби, 9 листопада ц.р. у Пекіні між Міністерством аграрної політики і продовольства України і Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину рослин Китайської Народної Республіки було підписано відповідний протокол.

«Цей протокол дає можливість експортувати кукурудзу до Китаю за умови дотримання всіх фітосанітарних вимог. Це ключовий документ, що дозволяє забезпечити виконання кредитних зобов'язань», - повідомив М.Присяжнюк.

За словами міністра, поставки української кукурудзи здійснюватимуться як відповідно до міждержавних угод, так і приватними компаніями за укладеними між ними контрактами. Зокрема, найближчим часом до Китаю буде передано перелік українських підприємств, які зацікавлені в експорті та відповідають китайським фітосанітарним вимогам.

М.Присяжнюк також повідомив, що співпраця з Китаєм розвивається, зокрема, подані заявки на узгодження фітосанітарних вимог на поставки сої, ріпаку, ячменю і пшениці.

Як повідомляє міністерство, потенціал експорту української кукурудзи в 2012/2013 маркетинговому році оцінюється в 12,5 млн. тонн, з них на сьогодні експортовано близько 3 млн. тонн.

Китай планує цього року імпортувати близько 6 млн. тонн кукурудзи згідно з встановленими квотами. Наступного року цей обсяг, імовірно, становитиме 8 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, наприкінці жовтня Україна направила до Китаю заявку про надання українським компаніям квот на поставки кукурудзи наступного року.

За словами М.Присяжнюка, китайський ринок для України перспективний в сегменті продовольства і сільськогосподарської продукції. Крім кукурудзи, Україна планує вивести на китайський ринок сою і ріпак.

28 червня 2012 року під час офіційного візиту М.Присяжнюка до КНР було підписано Меморандум про співпрацю у сфері підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві України. Згідно з угодою, будуть залучені кредитні засоби обсягом 3 млрд дол. на реалізацію проектів в українській аграрній галузі.

30 липня Верховна Рада України надала державні гарантії на кредит Експортно-імпортного банку Китаю у розмірі 24,3 млрд грн (3 млрд дол.) для сільського господарства.