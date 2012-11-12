Столична влада лякає «Київхліб» АМК і Генпрокуратурою

Столична міська державна адміністрація звернеться до Антимонопольного комітету та Генеральної прокуратури з вимогою перевірити правомірність підвищення ПАТ «Київхліб» цін на хліб.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

«Київська влада вбачає за доцільне провести перевірку фінансового стану ПАТ «Київхліб», яке заявляє про скрутне економічне становище на підприємстві, а також перевірити ПрАТ «Київмлин» щодо обґрунтованості підвищення цін на борошно», – підкреслив А.Голубченко.

Він зазначив, що влада міста не змінюватиме свою позицію щодо ціни на хліб у столиці.

«Ми вже неодноразово підкреслювали, що міська влада не бачить економічного підґрунтя для підвищення цін на хліб. Особливо це стосується соціальних сортів хліба. Така ж позиція КМДА і щодо інших рецептурних сортів. Тож якщо «Київхліб» не перегляне свою цінову політику на споживчому ринку столиці, ми будемо змушені звернутися до Антимонопольного комітету України та Генеральної прокуратури з проханням застосувати відповідні санкції до підприємства», – наголосив А.Голубченко.

За його словами, КМДА робить усе можливе, аби не допустити підвищення цін на хлібну продукцію таким чином, щоб ПАТ «Київхліб» не зазнало фінансових втрат.

Так, за результатами проведеної нещодавно наради щодо стабілізації цін на хліб і хлібобулочні продукти виробництва ПАТ «Київхліб» було досягнуто домовленості з Аграрним фондом щодо постачання борошна для дочірніх підприємств акціонерного товариства за цінами, нижчими за ринкові. Але, не зважаючи на це, ПАТ «Київхліб» самостійно з 12 листопада підвищив ціни на хліб, які відносяться до продукції поліпшеної якості: «Український» столичний подовий вагою 0,95 кг з 4 грн до 4,68 грн та батон нарізний «Київський» вагою 0,5 кг з 3,50 грн до 3,84 грн.

При цьому в КМДА зазначають, що ціни на сорти хліба, які виготовляються за простою рецептурою (так звані соціальні сорти), а саме: хліб «Український» домашній подовий, хліб «Пшеничний» київський подовий, хліб «Печерський», хліб «Богданівський» та батон «Нива» – залишилася незмінною.

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