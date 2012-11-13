Агрохолдинг Astarta за 9 місяців знизив чистий прибуток на 10% - до 84 млн євро

Варшава. Найбільший в Україні виробник цукру агрохолдинг Astarta за перші три квартали поточного року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, знизив чистий прибуток 10% або 9,5 млн євро до 84,002 млн євро.

Згідно зі звітом компанії, який має УНІАН, за аналогічний період Astarta збільшила виручку на 26% до 235 млн євро при зростанні прибутку до вирахування відсотків, податків і амортизації EBITDA на 6% до 115 млн євро.

"Головні чинники, які вплинули на фінансові результати, вміщують великі обсяги продажів і менші ціни на цукор в Україні через перевиробництво в минулому сезоні", - зазначила компанія.

Astarta за звітний період збільшила продажі зернових на 60%, цукру - на 54% і молока - на 33%.

Частка головного цукрового сегмента компанії у доходах у січні-вересні поточного року знизилася до 56 з 65% роком раніше на тлі зростання частки "зернового" сегмента до 29 з 22%.

Компанія також відзначила зростання експорту своєї продукції за перші дев'ять місяців року на 5,4% до 67 млн ​​доларів, що становило 26% усієї виручки.

Чиста маржа за звітний період знизилася до 36 з 50 відсотків.

Як повідомляв УНІАН, у першій половині 2012 року, порівняно з першими шістьма місяцями минулого року, компанія скоротила чистий прибуток на 6,7% - до 52,9 млн євро при 23,5% зростанні виручки - до 143,4 млн євро.

Довідка УНІАН. У 2011 році Astartа, що володіє 8 цукровими заводами, здатними щорічно виробляти близько 400 тис. тонн цукру в рік, виробила 370 тис. тонн цукру, ставши найбільшим його виробником в Україні з 16% часткою ринку. Орендуючи 245 тис. га землі, холдинг також займається рослинництвом і тваринництвом, але більше половини його виручки забезпечує «цукровий сегмент».

Капіталізація створеної у 1993 році компанії, що дебютувала на Варшавській фондовій біржі в 2006 році, на останньому закритті становила близько 370 млн євро.

За даними на початок жовтня п.р. 36,99% акцій компанії належали контрольованій її гендиректором Вікторои Іванчиком Albacon Ventures Limited, 25,99% - Aluxes Holding Limited, 37,02 - free float.