«Украгролізинг» за 9 місяців збільшив чистий збиток у 1,8 рази - до 11,3 млн грн

Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» за підсумками 9 місяців 2012 року збільшила чистий збиток порівняно з січнем-вереснем 2011 р. у 1,8 рази - до 11,29 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, за 9 місяців чистий дохід компанії збільшився до 54,74 млн грн, що майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року, валовий прибуток на тлі збільшення собівартості послуг в 10,7 разів (до 48,063 млн грн) скоротився на 51,5% - до 6,88 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Кабінет міністрів збільшив статутний фонд державної компанії «Украгролізинг» майже на 32%, або 261,6 млн грн, - до 1,09 млрд грн. Відповідно від 12 вересня це було опубліковано на сайті уряду.

Згідно з постановою Кабміну № 844, статутний фонд компанії передбачалося збільшити за рахунок додаткового випуску акцій нинішньої номінальної вартості при 100% збереженні їх у державній власності.

Довідка УНІАН. НАК «Украгролізинг» створена постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. Компанія є спадкоємцем майнових прав і зобов'язань державного лізингового підприємства «Украгролізинг», створеного на базі державного лізингового фонду в 1999 р., і підпорядкована Кабміну.

Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.

З 1998 р. компанія придбала і передала сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу техніку на суму понад 2,8 млрд грн.