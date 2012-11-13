«Київхліб», піднявши ціни на хліб, порушив домовленості з КМДА – Голубченко

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко заявляє, що ПАТ «Київхліб» порушив домовленості зі столичною владою і самостійно підняло ціни на свою продукцію.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою КМДА коментарі А.Голубченка.

За його словами, міська влада розуміє, що підприємство має свої інтереси й економічну вигоду щодо цінових питань і керується власними розрахунками.

«Саме тому минулого тижня ми зібрали робочу нараду разом із керівниками «Київхлібу», де розглядали можливі шляхи здешевлення закупівель борошна і зерна для підприємства. Так, ми досягли домовленостей про придбання борошна для дочірніх підприємств акціонерного товариства за ціною на 200 грн. нижчою за ринкову через Аграрний фонд. Також вирішили створити спеціальну комісію, яка б виконала перевірку собівартості усіх сортів хліба, які виробляє підприємство. Попри все це, «Київхліб» в односторонньому порядку порушив усі ці домовленості і самостійно підняв ціну на свою продукцію», – зазначив А.Голубченко.

Заступник голови КМДА наголосив, що ПАТ «Київхліб» є монополістом на ринку виробництва хліба у місті, тож столична влада має повне право звертатися до Антимонопольного комітету України і до Генеральної прокуратури з проханням перевірити доцільність таких дій. За підсумками цієї перевірки Антимонопольний комітет може виписати штраф або ж надати припис із вимогою повернути попередній рівень цін.

Водночас А.Голубченко наголосив, що ціни на хлібобулочні вироби масового вжитку – так звані соціальні сорти – залишаються незмінними.

«Хочу ще раз наголосили, що ціни на соціальні сорти хліба не підвищувалися. Дійсно, ПАТ «Київхліб» 12 листопада заявив про подорожчання двох сортів хліба поліпшеної рецептури, проте це аж ніяк не стосується соціальних сортів. Але водночас київська влада не вбачає підстав у підвищенні цін на будь-які сорти хліба у столиці», – зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, «Київхліб» з 12 листопада підвищив роздрібні ціни на два види хліба зі свого асортименту: «Український столичний подовий» - на 0,68 грн - до 4,68 грн за хліб вагою 0,95 кг, «Батон нарізний київський» - на 0,34 грн - до 3,84 грн за 0,5 кг

Як наголосили у прес-службі підприємства, ці два види хліба, за визначенням “Київхліба”, не входять до категорії соціальних і виробляються за складнішою рецептурою.

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