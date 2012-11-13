Український агробізнес готовий до обмежень експорту пшениці - Fitch

Москва.Рейтингове агентство Fitch Ratings відзначає, що великі виробники пшениці в Україні не відчувають на собі значного впливу від потенційного запровадження обмежень на експорт цього року.

Як повідомили УНІАН у Fitch Ratings, проведені агентством обговорення з виробниками вказують, що більшість з них очікувала на введення експортних обмежень через більш низький врожай і тому вже продала основну частину своїх запасів.

«Хоча ми й не очікуємо значного впливу на кредитоспроможність українських сільськогосподарських компаній, ймовірне введення обмежень до кінця 2012 р. або на початку 2013 р. підкреслюває деякі фактори невизначеності в сфері закупівель зерна і, зокрема, пшениці, властиві регіону. У деяких випадках ці моменти можуть стримувати кредитні рейтинги в секторі», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поточна ситуація позначається на і так непередбачуваному операційному та регулятивному середовищі в Україні. Виробництво пшениці є стратегічно важливішим за інші види зерна, адже пшениця - основний продукт харчування, а значить, уряду критично важливо стримувати ціни на низькому рівні.

Повідомляється, що історія державного регулювання на зернових ринках, яка включала експортні обмеження в 3 і 4 кв. 2011 р., стримує кредитні рейтинги сільськогосподарських виробників і трейдерів, таких як Kernel і «Мрія», у рейтинговій категорії «B». Дефіцитність бюджету України також збільшує ймовірність подальших експортних обмежень. Крім того, погодні умови в Україні є менш передбачуваними, ніж в основних зернових регіонах Західної Європи, що призводить до більш суттєвих коливань урожайності.

Тим не менш, в Fitch Ratings вважають, що сільськогосподарський сектор України має гарні перспективи довгострокового зростання. Урожайність є низькою в порівнянні із західноєвропейськими виробниками, і є істотний потенціал поліпшення за рахунок подальших інвестицій в обладнання та добрива. Зміна раціону харчування на ринках, що розвиваються, має стимулювати попит на зерно та олійні культури, особливо для виробництва кормів, хоча задоволення цього попиту забажає подальших інвестицій в інфраструктуру в районі Чорного моря.

Структурне зрушення в бік виробництва кукурудзи, при щорічному збільшенні площ під її вирощування на 10% -15% в останні роки, є ще одним позитивним фактором. Сільськогосподарські виробники демонструють потенціал зростання врожайності кукурудзи в Україні, і в Fitch Ratings також очікують дещо менший регулятивний тиск на кукурудзі в порівнянні з пшеницею, через значимість пшениці як основного продукту харчування.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк заявив, що в Міністерстві аграрної політики України не бачать підстав для введення обмежень на експорт зерна, зокрема, і пшениці.

Він зазначив, що на 1 листопада експортовано 4 млн 80 тис. тонн пшениці, а за домовленістю з трейдерами, обсяг очікуваного експорту пшениці збільшено до 5,5 млн тонн, і цей обсяг практично весь законтрактований.

На думку учасників агроринку, експорт зернових може бути поновлений навесні і сумарно становитиме 6,5 млн тонн протягом 2012-2013 МР.