14 листопада синоптики дощів не прогнозують

У середу, 14 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі у південній частині, східних, Дніпропетровській та Полтавській областях місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/ с, на крайньому півдні країни окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 0-5 ° тепла, у західних областях місцями - 3-1 ° морозу, вдень - 3-8 ° тепла, на Закарпатті - до 11 °, у Криму вночі - 4-9 ° тепла, вдень - 7-12 °.

У Київській області хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 0-5 ° тепла, вдень - 3-8 °.

У м. Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 1-3 ° тепла, вдень - 5-7 °.