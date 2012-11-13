Понад 80% посівів озимих знаходяться в доброму та відмінному стані - Гідрометцентр

В Україні на сьогодні понад 80% посівів озимих зернових культур перебувають у хорошому і відмінному стані.

Про це у розмові з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

"Ситуація в Україні сьогодні виглядає ідеальною порівняно з минулим роком. Більш як 80% посівів перебувають у хорошому і відмінному стані - це посіви, які абсолютно готові до зимівлі: добре розкущувалися і укорінилися, накопичили достатню кількість поживних речовин для забезпечення морозостійкості", - повідомила Т.Адаменко.

При цьому вона зазначила, що є певні проблеми у ряді районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Експерт уточнила, що останніми днями ситуація дещо поліпшилася в Луганській області, де пройшли дощі і одержано сходи на тих площах, "де зерно вже 30 днів лежало". Також поліпшилася ситуація в Херсонській області.

Єдиним проблемним регіоном, за словами Т.Адаменко, залишається Крим, де дощі хоч і пройшли, але їх було так мало, що вони абсолютно не змінили ситуацію. За даними фахівця, в Криму сходи одержано лише на 15% площ посівів озимих культур. При цьому експерт додала, що, незважаючи на те, що опадів немає в Криму, температура повітря знизилася і підвищилася вологість повітря, що може дати поштовх рослинам для проростання.

Т.Адаменко також повідомила, що згідно з нинішнім прогнозом, до 25 листопада в Україні збережеться поточний характер погоди - буде зниження нічних температур до слабких морозів - "мінус" 4-1 градуса, а вдень показники температури будуть позитивними - від 4 до 10 градусів тепла. Вона зазначила, що це сприятливо вплине на стан посівів, оскільки при теплішому характері погоди могла виникнути загроза переростання посівів, а при прогнозованій погоді рослини не припиняють вегетацію, і при цьому не переростають.

При цьому Т.Адаменко додала, що в Криму ситуація до кінця місяця практично не зміниться - опадів у Криму не прогнозується, і він залишається в стані грунтової засухи.

За даними Гідрометцентру, в Україні на сьогодні посіяно 8,146 млн. га озимих зернових культур, що становить 99% від плану, зокрема озимої пшениці - 6,655 млн. га (100%).

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