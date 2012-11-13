Сільгоспземля у Польщі подорожчала на 20%

Варшава. Середні ціни на сільськогосподарську землю в Польщі в третьому кварталі поточного року зросли до 6,4 тис. дол. за гектар, що на 20%, або майже на 1,1 тис. дол., більше, ніж у третьому кварталі минулого року (1USD=3,2PLN).

Про це свідчать дані польського державного Агентства сільськогосподарської нерухомості (ANR), якими володіє УНІАН.

Найдорожче сільгоспземля коштує в Дольношльонському воєводстві на заході Польщі - понад 10 тис. дол. за га, у той час як найнижча ціна зафіксована на сході країни, в Свєнтокшиському воєводстві - близько 4,1 тис. дол

ANR, яке розраховує ціни на базі реалізованих нею угод, відзначило, що найдорожче коштували ділянки площею понад 300 га - 7,1 тис. дол./га, а вартість ділянок від 1 до 10 га становила в середньому 1,9 тис. дол./га.

Середня ціна продаваного Держагентством гектара землі в порівнянні з другим кварталом виросла на 11%, а в порівнянні з першим - на 18%.

За даними ANR, гектар сільгоспземлі в Польщі в 2003 році коштував менше 1,2 тис. дол., що в три рази більше, ніж у 1992 році, а в минулому році його ціна зросла до 5,4 тис. доларів (за поточним курсом ).

Прес-секретар ANR Гражина Копелко повідомила агентству, що в останні роки агентство щорічно продає близько 100-120 тис. га землі, а з початку його створення було продано близько 2 млн га.

Вона повідомила, що сільськогосподарську землю в Польщі можна купити на приватному ринку, проте не змогла назвати обсяг цього ринку, зазначивши лише, що більшість землі в країні продає саме ANR.

ANR на кінець вересня поточного року володіла 18,5 млн га землі.

Польська газета Puls Biznesu у своїй сьогоднішній публікації, присвяченій цінам на сільськогосподарську землю в Польщі, зазначає, що вона і далі дорожчатиме, наголосивши, що з 2016 року будуть зняті обмеження на її купівлю іноземцями, введені ще до приєднання Польщі до Євросоюзу в 2004 році .

Нагадаємо, Україна, яка прагне увійти до Євросоюзу і володіє одними з кращих чорноземів у світі, в минулому році у сьомий раз продовжила мораторій на продаж сільськогосподарської землі до 2013 року.